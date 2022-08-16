Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика16 августа 2022 12:22

Минобороны РФ подписало контракт на поставку системы ПВО С-500

Новейшие системы противоракетной обороны поступят в российские войска уже в ближайшее время
Александр КИСЛОВ
Комплексы ПВО с-500 в ближайшее время будут поставлены в Вооруженные силы РФ

Комплексы ПВО с-500 в ближайшее время будут поставлены в Вооруженные силы РФ

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России подписало контракт на поставку в Вооруженные силы страны новейших систем ПВО С-500.

Соответствующее соглашение военное ведомство РФ уже заключило с концерном "Алмаз-Антей", сообщает РИА Новости.

Отмечается, что свои подписи под документом поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и заместитель генерального директора "Алмаз-Антея" Виталий Нескодоров.

Ранее о необходимости как можно скорее поставить на вооружение российской армии системы ПВО С-500 публично заявлял президент РФ Владимир Путин. «В Воздушно-космических силах более 70 процентов зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. На очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются», - отмечал глава государства весной минувшего года, дав понять, что высшее руководство РФ возлагает на новейшие системы ПВО особые надежды.