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Общество16 августа 2022 12:39

В Кузбассе запускают в работу первый проходческий комбайн, сделанный совместно с ДНР

Губернатор Сергей Цивилев рассказал о сотрудничестве между машиностроителями региона и Донбасса
Ксения БОГДАНОВА
Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кузбассе запустили первый импортозамещающий проходческий комбайн, созданный машиностроителями региона совместно с Донбассом. Новая техника будет работать на шахте имени С.Д. Тихова. Комбайн был собран сотрудниками Ясиноватского машиностроительного завода (ДНР), Кузбасского электромашиностроительного завода («ТоргИнвест») и компании «Ильма» из Томска.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, теперь вся проходческая техника, сделанная Ясиноватским заводом, будет оснащаться взрывозащищенными электродвигателями кузбасского производства.

«Это реальный результат соглашения о сотрудничестве между машиностроителями Донбасса и Кузбасса, которое было подписано в июне этого года на XXV Петербургском международном экономическом форуме, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Это взаимовыгодный контракт и большой шаг вперед в импортозамещении».

В рамках соглашения Ясиноватский завод будет поставлять шахтерским компаниям Кузбасса проходческую технику НПО «ЯМЗ».