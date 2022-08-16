В Германии объяснили срыв переговоров о поставке газа с Катаром

В Минэкономики ФРГ объяснили срыв переговоров о поставке газа с Катаром Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек прокомментировал провал переговоров с Катаром о поставках сжиженного газа в Германию, связав срыв договоренностей с ценовой политикой ближневосточной страны, а также обратив внимание на рост предложений среди других поставщиков.

При этом глава ведомства заявил, что переговоры с Катаром не закончены, поскольку в Дохе было заключено энергетическое партнерство стран. «К большому рынку, на который сейчас большой спрос, через четыре года или пять лет добавится большее количество сжиженного газа», - заявил министр.

Напомним, в Германии на данный момент ввели много мер для экономии энергии. Так президентский дворец в Берлине уже не освещают по ночам, а в Ганновер объявили об отключении горячей воды в душевых в спортивных залах и бассейнах. Кроме того, крупнейший крематорий Германии Рейн-Таунус, расположенный в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, теперь будет работать круглосуточно в целях экономии газа.