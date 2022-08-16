Белгородская фабрика увеличила производство шоколада "Алешка"

Число заказов на белгородской кондитерской фабрике "Фотон" резко увеличилось после того, как губернатор региона Вячеслав Гладков подарил президенту России Владимиру Путину шоколад "Алешка", это позволило расширить производство, сообщила РИА Новости управляющий директор фабрики Татьяна Сухарева.

Напомним, в начале августа Гладков во время встречи подарил Путину шоколад "Алешка" и рассказал историю про мальчика, который выходит к дороге встречать российских солдат, принимающих участие в спецоперации на Украине.

Ранее на фабрике уточняли, что шоколад выпускается по спецзаказу в городе Губкин, производится в одном виде - темный, оптовая цена составляет 65 рублей.

Также ранее сообщалось, что Путина растрогала история первоклассника с шоколадки “Алешка”. Также отмечалось, что купить шоколадку в магазине пока сложно – большая часть идет в армию, солдатам на передовой и в госпиталях. Но для поездки в Москву губернатору две специально отложили.