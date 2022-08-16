В МВД Германии сообщили о возможных атаках на газовые терминалы из-за кризиса

Нэнси Фезер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел ФРГ не исключает возможных атак на газовые терминалы страны в связи с конфликтом из-за поставок российских энергоносителей в Германию, а также роста опасений на фоне предстоящего отопительного сезона. Такое заявление сделала глава ведомства Нэнси Фезер.

«Мы должны быть готовы к возможным атакам на газовые терминалы и другие критически важные объекты инфраструктуры», - сказала министр в интервью изданию Bild

Фезер заявила, что экстремисты могут злоупотребить правом на законный протест, совершив таким образом целенаправленные атаки на объекты энергетического сектора, однако ведомство на ожидает массовых беспорядков в стране.

«Мы встревожены попыткой левых экстремистов использовать протесты против изменения климата в своих целях. С другой стороны, конечно, мы продолжаем видеть опасность, исходящую и от правых», - сообщила она.

Глава МВД ФРГ также отметила, что немецкие власти обязаны защитить себя от массированных кампаний дезинформации и «кибератак со стороны России».