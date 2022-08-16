Зеленский обсудил с Макроном наращивание финансовой помощи Украине

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, что обсудил с главой Франции Эммануэлем Макроном усиление макрофинансовой помощи Киеву.

“Продолжил диалог с Эммануэлем Макроном. Проинформировал о ситуации на фронте… Поблагодарил за весомую оборонительную поддержку. Обсудили усиление макрофинансовой помощи и вызовы в сфере продовольственной безопасности. Должны увеличивать санкционное давление на Россию", - написал Зеленский в соцсетях.

Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец сообщал, что Макрон обсудит 16 августа 2022 года с Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 августа 2022 года можно прочитать здесь.