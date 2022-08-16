США предоставили Украине 4 млрд долларов на борьбу с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США уже предоставили Украине 4 миллиарда долларов на вооружения и планируют выделить еще 4,5 миллиарда, сообщил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

"Бесконтрольная накачка киевского режима оружием - на эти цели администрация Байдена уже предоставила 4 миллиарда и планирует выделить еще 4,5 - повышает риски его попадания в руки международных террористов", - отметил он на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 августа 2022 года можно прочитать здесь.