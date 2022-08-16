Первый вытрезвитель готовится к открытию в столице Карелии

В Карелии откроют первый вытрезвитель Фото: Алексей ФОКИН

Власти Карелии готовятся вновь запустить систему медвытрезвителей, которая была хорошо известна с советских времен. Сейчас этот опыт снова берут на вооружение. Первый из вытрезвителей откроется в столице республики – Петрозаводске - уже в ближайшее время.

- Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков заявил, что в Петрозаводске начнет работу 10-местный вытрезвитель. Помещение поделят на женское и мужское отделения, будет организована охрана, - пишет «Карел Информ».

Министр также отметил, что регион одним из первых в стране взялся за восстановление системы вытрезвителей.

Об актуальности заведений говорят сводки местного МВД: за шесть месяцев 2022 года в полицию привезли три тысячи пьяниц, две трети из которых привлекли по статье за распитие алкоголя в общественных местах. Жалуется на алкоголиков и служба скорой помощи, врачи которой ежедневно выезжают на десятки подобных вызовов.

Новые вытрезвители будут относиться к структуре наркологического диспансера. На их содержание власти республики заложили в бюджет почти 50 миллионов рублей.