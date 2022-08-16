Цена газа в Европе превысила 2 600 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость газа в Европе во время торгов во вторник, 16 августа, поднялась выше 2 600 долларов за 1 тысячу кубометров, что произошло впервые с 8 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Общий рост цены на голубое топливо с начала торгов во вторник, 16 августа, превышает 13%. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2 618,6 долларов за 1 тысячу кубометров, или 249,65 евро за МВт·ч.

Напомним, днем ранее, 15 августа, общий рост стоимости газа с начала дня составил 11,5%, а цена газа в Европе на закрытии торгов превысила 2 400 долларов за тысячу кубометров. Как писал сайт KP.RU, накануне корпорация «Газпром» не исключила, что стоимость голубого топлива в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4 000 долларов за 1 тысячу кубометров.