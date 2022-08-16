США ведут подготовку боевиков для терактов на подконтрольной Дамаску территории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США продолжают проводить подготовку на своих базах боевиков сирийской оппозиции, сообщил журналистам начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков на Московской международной конференции по безопасности.

Он отметил, что Запад до настоящего времени продолжает использовать террористические структуры, чтобы не дать стабилизировать ситуацию в Сирийской арабской республике.

"На подконтрольных, фактически оккупированных США территориях, на восточном берегу реки Евфрат и в зоне "Эт-Танф", на американских базах осуществляется подготовка диверсионных групп, в том числе, из бывших террористов, для действий против сирийского государства. Американские инструкторы продолжают проводить обучение в зоне "Эт-Танф" боевиков сирийской оппозиции", - уточнил Костюков.

Ранее Госдепартамент США раскритиковал решение правящей коалиции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) принять у себя президента Сирии Башара Асада, а также выразил “глубокое разочарование” этим визитом. Такое заявление сделала официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Как передавало информационное агентство Reuters, Прайс сообщила, что США “разочарованы и обеспокоены этой очевидной попыткой реабилитировать Башара Асада, который по-прежнему несет ответственность за смерть и страдания огромного числа сирийцев”.