Телеведущая Сябитова призвала не сравнивать новую ведущую «Голоса» Гузееву с Нагиевым Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник 16 августа начинаются съемки слепых прослушиваний пятого сезона телепроекта «Голос 60+». Премьеру шоу в эфире Первого канала заявляют в ближайшее время. В проекте будет новая ведущая. Это большой сюрприз для телезрителей. Как стало известно сайту KP.RU, ведущей «Голос 60+» стала Лариса Гузеева

Телеведущая Роза Сябитова призналась, что рада назначению своей коллеги по «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой ведущей шоу «Голос 60+» и призвала не сравнивать ее с предшественником Дмитрием Нагиевым.

"Сравнивать Гузееву и Нагиева бессмысленно. Я нисколько не сомневаюсь, что у Ларисы будет своя подача, не менее интересная, чем у Димы. Конечно я буду смотреть «Голос 60+» с Гузеевой! Даже не обсуждается. Я и до этого смотрела, мне всегда это очень нравилось", - сказала она в беседе с "Газета.ru".

По ее словам, заслуженная артистка России внесет в передачу «свою органику».

Накануне стало известно, что наставниками шоу станут певцы Валерий Сюткин, Александр Малинин, Елена Ваенга и Игорь Корнелюк. Среди участников будут как опытные вокалисты, так и представители других профессий, в том числе инженеры, крановщица, скульптор и врач-анестезиолог. Победителя сезона выберут в прямом эфире в ходе зрительского голосования, рассказывает Life.ru.

Недавно в Сети появились сообщения о том, что юморист Вадим Галыгин станет ведущим нового шоу на Первом канале. В Сети предположили, что Галыгин будет вести шоу «Голос», но сам он опроверг эту информацию, передает телеканал "360".