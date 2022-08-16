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Здоровье16 августа 2022 14:04

Первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом

Супруга американского лидера проведет на изоляции как минимум ближайшие пять дней
Александр КИСЛОВ
Супруга Джо Байдена Джилл, заразившаяся коронавирусом, чувствует себя хорошо

Супруга Джо Байдена Джилл, заразившаяся коронавирусом, чувствует себя хорошо

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первая леди США Джилл Байден получила положительный результат теста на коронавирус. В ближайшее время она будет находиться на изоляции. Информация об этом содержится в официальном заявлении представителей супруги американского президента Джо Байдена.

"После получения отрицательного теста на COVID-19 в понедельник у первой леди поздно вечером стали проявляться симптомы простуды. Она вновь получила отрицательный результат экспресс-теста на антиген, но результат ПЦР-теста оказался положительным", - отмечается в тексте официального заявления.

Ранее коронавирусом заразился сам американский лидер. Джо Байден получил сразу несколько положительных тестов на Covid-19 и провел длительной время на самоизоляции. Однако после прохождения курса лечения препаратом Paxlovid президент США пошел на поправку и в итоге в начале августа 2022 года она получил отрицательный тест на коронавирус.

Сейчас Байден заявляет, что уже полностью оправился от перенесенного заболевания и его последствий. По словам 79-летнего политика, он готов вернуться к полноценной работе на своем посту и уже не испытывает серьезных проблем со здоровьем.