Первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом

Супруга Джо Байдена Джилл, заразившаяся коронавирусом, чувствует себя хорошо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первая леди США Джилл Байден получила положительный результат теста на коронавирус. В ближайшее время она будет находиться на изоляции. Информация об этом содержится в официальном заявлении представителей супруги американского президента Джо Байдена.

"После получения отрицательного теста на COVID-19 в понедельник у первой леди поздно вечером стали проявляться симптомы простуды. Она вновь получила отрицательный результат экспресс-теста на антиген, но результат ПЦР-теста оказался положительным", - отмечается в тексте официального заявления.

Ранее коронавирусом заразился сам американский лидер. Джо Байден получил сразу несколько положительных тестов на Covid-19 и провел длительной время на самоизоляции. Однако после прохождения курса лечения препаратом Paxlovid президент США пошел на поправку и в итоге в начале августа 2022 года она получил отрицательный тест на коронавирус.

Сейчас Байден заявляет, что уже полностью оправился от перенесенного заболевания и его последствий. По словам 79-летнего политика, он готов вернуться к полноценной работе на своем посту и уже не испытывает серьезных проблем со здоровьем.