Названы страны, куда россияне чаще всего ездили отдыхать летом 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты «АльфаСтрахованием» и аналитическим центром сервиса поездок и путешествий Туту.ру провели исследование и выяснили, что самыми популярными среди жителей России направлениями для авиапутешествий за рубеж этим летом стали Армения, Киргизия и Узбекистан.

Как передает "Газета.ru", зарубежные перелёты в этом году составляют 11% от общего числа, при этом самые популярные направления — Армения, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Белоруссия.

Также сообщается, что самое популярное направление для путешествий на поезде этим летом — между Москвой и Санкт-Петербургом. На автобусах жители России предпочитают ехать в Ростов-на-Дону.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что число россиян, посетивших Турцию в июне и июле 2022-го, ниже показателей как 2021 года, так и 2019-го. Сообщается, что в первые десять дней июля текущего года в Турцию прилетело на 40—50% меньше туристов, чем за тот же период 2021 года, пишет Life.ru.

Кстати, российский сервис бронирования отелей и квартир составил рейтинг самых бюджетных направлений для отдыха летом 2022 года. Его возглавил Нижний Новгород. По оценке аналитиков, в Нижнем Новгороде, который занял первое место в топ-10 недорогих туристических направлений, средняя стоимость ночи при продолжительности отдыха в три ночи составила 3195 рублей, рассказывает RT.