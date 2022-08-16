Конгрессмены США посещали Украину для разбирательств с утечками оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецгруппа конгрессменов США в июле 2022 года посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, рассказал журналистам начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

"Особую опасность представляет бесконтрольное расползание за пределы Украины переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов, щедро поставляемых Украине Западом. Для разбирательств по данному вопросу в июле этого года Киев посетила спецгруппа палаты представителей конгресса США во главе с руководителем комитета по вооруженным силам Смитом, есть аналогичная информация и у Интерпола", - заявил он в ходе Международной конференции по безопасности, проходящей в рамках форума "Армия-2022".

Также Костюков добавил, что получаемое Киевом оружие разворовывается, идет на черные рынки и далее террористическим организациям, в частности, в соседние государства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 августа 2022 года можно прочитать здесь.