Минобороны РФ назвало провокацией заявку Британии на пролет самолета-разведчика над Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания подала заявку на перелет своего самолета-разведчика RC-135 над российской территорией. Такое заявление во вторник, 16 августа, сделали в Министерстве иностранных дел РФ, заявив, что в ведомстве рассматривают подобную акцию как сознательную провокацию.

В министерстве заявили, что перед Воздушно-космическими силами (ВКС) Российской Федерации поставлена задача не допустить нарушения российской границы.

«Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию», - сказано в сообщении российского военного ведомства.

В сообщении также отмечено, что все возможные последствия от такой «преднамеренной провокации» будут лежать исключительно на британской стороне.

Напомним, днем ранее, 15 августа, самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании нарушил российскую границу в районе мыса Святой Нос в Мурманской области.