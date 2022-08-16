Число операций с картами платежной системы «Мир» в 2022 году выросло на 70% Фото: REUTERS

Число транзакций с картами «Мир» в первой половине 2022 года выросло на 70 процентов, до 2,6 миллиарда, по сравнению с февралем-июнем 2021 года, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Национальной системы платежных карт (НСПК).

В предыдущие годы количество операций по картам отечественной платежной системы увеличивалось в среднем на 40 процентов. Объем межбанковских операций вырос на 77 процентов в годовом выражении. Средний чек за покупки картами «Мир» в этом году составил 725 рублей, что на 6,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что картами российской платежной системы «Мир» можно расплачиваться уже в 11 зарубежных странах. Снять деньги с карты «Мир» можно в банкоматах на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана. Также в этот список входят Южная Осетия и Абхазия, рассказывают "Известия".

До этого стало известно, что рабочие группы Объединённых Арабских Эмиратов и России ведут переговоры по созданию соглашения, которое позволило бы использовать карты платёжной системы МИР в ОАЭ. Встречи по соглашению проводятся регулярно с участием представителей центральных банков и банковского сектора обеих стран, передает RT.