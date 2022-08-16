В Генштабе заявили, что США проводят череду цветных революций на Ближнем Востоке и в Африке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков в ходе своего выступления на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» во вторник, 16 августа, заявил, что на Ближнем Востоке и в Африке проходит череда внутренних потрясений, инициированных США при помощи «цветных» революций.

«Обстановка на Ближнем Востоке и в Африке характеризуется не прекращающейся в странах региона чередой схожих по своим сценариям внутриполитических потрясений, заканчивающихся, как правило, отстранением от власти законных правительств и разрушением государственности», - заявил он.

По его словам, за «всеми этими событиями стоят США и их союзники, которые с помощью технологий «цветных» революций проводят политику трансформации региона», в связи с этим уже двадцать лет богатейшие ранее республики превращаются в несамостоятельные и ослабленные, в то время как свободный доступ к природным ресурсам получают западные страны.

«Одновременно в кризисные районы переправляются подконтрольные американским спецслужбам боевики многочисленных террористических организаций», - отметил он, добавив, что многие страны Африки и Ближнего Востока на сегодняшний день сталкиваются с продовольственным кризисом на фоне антироссийских санкций Запада.