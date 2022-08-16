Психолог рассказала, почему у детей пропадает мотивация учиться Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Психолог, автор методологии профориентационного проекта ГЕРОИ Мария Польская заявила, что разобраться с отсутствием у ребенка желания учиться лучше в августе, чтобы не тратить драгоценное время на решение этой проблемы, когда занятия уже начнутся. Так, по словам специалиста, нежелание учиться может быть обусловлено, что в школе ребенку не с кем общаться, а отношения с учителем не сложились.

"Вопрос с учителем также надо проработать, разобраться в причинах конфликта. Это может быть обида, протест против решений педагога или даже страх. Например, страх перед учителем обычно означает страх неудачи. Это сигнал задуматься о дополнительной подготовке", — рассказала она в беседе с "Газета.ru".

Корень проблемы может таиться в постоянных сравнениях ребенка (как в его пользу, так и нет), а также в недостатке или переизбытке похвалы.

"Недостаток — хвалите и за процесс, и за результат. Переизбыток — не отказывайтесь от похвалы, но сместите акцент на усидчивость, упорство, постоянство", - посоветовала психолог.

Как ранее рассказывал телеканал "360", помимо школьных принадлежностей, формы и заданий на лето, важно подготовить к учебному году и рабочее место школьника. Оно должно быть удобным и функциональным. Правильный стол и стул сохранят осанку, а хорошее освещение — зрение.

Накануне стало известно, что новый учебный год в российских школах начнётся традиционно в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом Голикова подчеркнула, что необходимо обеспечить проведение школьных линеек с соблюдением всех противоэпидемиологических мер, передает RT.