Зеленский призвал страны закрыть границы для россиян на год, чтобы "увидеть результат" Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны закрыть границы для российских граждан на год для того, чтобы «увидеть результат», назвав такие меры самыми значимыми санкциями.

«Какими бы ни были граждане РФ - есть те, кто поддерживает и кто не поддерживает - их дети там, учатся за границей, в школах, вузах и так далее. Пусть едут в Россию. Ничего страшного в этом нет, пусть едут туда. Не навсегда - пожалуйста, пусть возвращаются. Они просто поймут тогда», - заявил украинский лидер в интервью газете Washington Post.

Зеленский считает, что введение такого рода санкционных ограничений единственный способ «повлиять» на президента России Владимира Путина. «Это очень понятные санкции, они очень простые… Просто закройте границы на год и вы увидите результат», - заявил украинский президент, добавив, что в данном случае «речь идет не о деньгах, не о газе или трубах и о том, что зимой у немцев не будет тепла».

Напомним, ранее премьер-министр Кая Каллас призвала Евросоюз прекратить выдавать въездные визы россиянам, назвав посещение Европы не правом человека, а «привилегией». Позже предложение о запрете выдачи шенгенских внесли на обсуждение седьмого пакета антироссийских санкций ЕС. Как писал сайт, KP.RU, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с трудом представляет введение запрета на выдачу виз российским гражданам.