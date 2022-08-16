Правительство Польши уличили во лжи о запасах газа в республике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все заявления польского правительства о достаточных запасах газа на предстающую зиму оказались ложью, поскольку голубого топлива хватит в республике только до декабря текущего года. Об этом сообщили авторы материала, опубликованного польским изданием Onet.pl.

«Все заверения правительства о том, что Польша обеспечена газом, оказались из разряда «желаемое». Более того, основываясь на этой иллюзии страна отвергла план Еврокомиссии и заявила, что не будет экономить свой газ и делиться им. Из-за этого топливо закончится в декабре», - сказано в статье.

В публикации отмечают, что даже если Варшава захочет восстановить недостающие запасы газа, то не сможет этого сделать, поскольку уже очень много желающих, которые, по словам авторов, собрались в длинную очередь.

Авторы статьи также заявляют, что совсем нет надежды на различных поставщиков. В данном случае речь идет о том, что по газопроводу между Польшей и Данией Baltic Pipe просто нечего направлять. Тем временем норвежская компания Aker BP ничего не обещает и не намерена наращивать добычу, а датская Orsted сообщила о смещении сроков реализации контракта на полтора года.