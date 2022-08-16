В Финляндии предложили упразднить двойное гражданство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупнейшая парламентская оппозиционная партия Финляндии «Истинные финны» призвала прекратить практику двойного гражданства в республике. Соответствующие предложение появилось в обновленной программе партии.

«В Финляндии право на двойное гражданство должно быть отменено, потому что оно не служит своей цели из-за изменившейся среды безопасности. В будущем иностранец должен отказаться от гражданства страны своего рождения при подаче заявления на получение финского гражданства», - говорится в обновленной программе.

Представители партии в своей новой программе заявляют о том, что Хельсинки уже не вернутся к прежним двусторонним отношениям с Москвой, а специальная военная операция на Украине показала, что попытка интегрировать Россию в Европу потерпела провал.

Парламентские выборы в Финляндии должны состояться 2 апреля 2023 года.

Напомним, сегодня, 16 августа, в Министерстве иностранных дел Финляндии заявили, что республика уменьшит количество выдаваемых россиянам туристических виз, а приоритет будут отдавать российским заявителям, которые хотят посетить страну по семейным обстоятельствам, а также по учебе или работе. В ведомстве также сообщили о намерении финского правительства ввести гуманитарные визы.