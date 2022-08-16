Россия готова производить истребители Checkmate совместно с другими странами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия готова не только экспортировать однодвигательные истребители Checkmate, но и выпускать их в кооперации, сообщил РИА Новости сегодня, 16 августа, на форуме "Армия-2022" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Checkmate - первый в РФ однодвигательный самолет пятого поколения. Важнейшими особенностями самолета являются малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура.

"Могу подтвердить, что сейчас проводятся консультации с рядом иностранных заказчиков по вопросам сотрудничества в рамках проекта Checkmate. Необходимо отметить, что параметрами такого сотрудничества предусматривается не только поставка финальных изделий, но также и технологическая кооперация", - сказал Шугаев.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 августа 2022 года можно прочитать здесь.