Глава Крыма Аксенов заявил о восстановлении поврежденных железнодорожных путей на севере полуострова

Сергей Аксенов рассказал о восстановлении ЖД-путей после диверсии в Крыму Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе Крыма восстановлены, рассказал глава республики Сергей Аксенов. Ранее пути были повреждены в результате действий неизвестных диверсантов, действовавших по заданию Украины.

"Поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены. Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности", - написал глава Крыма в своем официально телеграм-канале.

Ранее на севере Крыма произошла детонация боеприпасов на одном из складов Вооруженных сил РФ. По официальной информации российского Минобороны, причиной инцидента стала диверсия. Отмечается, что диверсанты действовали по заданию украинских спецслужб. В результате нескольких взрывов были повреждены не только железнодорожные пути, также полностью сгорели несколько жилых домов.