США получили через ЕС ответ Ирана на предложения по возвращению в ядерную сделку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты получили через Европейский союз ответ Ирана на предложения по возвращению в ядерную сделку, и на данном этапе Вашингтон изучает полученный от Тегерана ответ. Такое заявление сделал официальный представитель госдепартамента.

«Мы получили через ЕС комментарии Ирана и сейчас изучаем их. Мы делимся нашими соображениями на этот счет с Евросоюзом», - сказал представитель американского дипломатического ведомства во вторник, 16 августа.

Как передает агентство ISNA со ссылкой на информированные источники, иранская сторона передала главе дипломатии Европейского союза Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному ранее тексту проекта соглашения о восстановлении ядерной сделки, а также выразила свое мнение по «оставшимся вопросам» на переговорах.

Напомним, в 2015 году Великобритания, Франция, Германия, Китай, Россия, США и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, предполагающий снятие санкционных мер в обмен на ограничение иранской ядерной программы. В мае 2018 года Вашингтон объявил о выходе из СВПД, а также восстановлении санкций в отношении Тегерана, который в ответ сообщил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках сделки.