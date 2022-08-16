Депутат Морозов предложил пускать финнов в Россию только для лечения и на похороны родных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Необходимо пускать граждан Финляндии в Россию только в формате индивидуальных гуманитарных перемещений, связанных с лечением, похоронами, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от "Единой России" Олег Морозов.

"Считаю, что следует полностью закрыть въезд в Россию для граждан Финляндии, оставив только индивидуальные гуманитарные перемещения, связанные с лечением, похоронами и другими подобными вопросами", - заявил он.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что Финляндия намерена ограничить выдачу туристических виз в России с начала сентября 2022 года 10% от текущего уровня, то есть в десять раз.

Также ранее глава МИД Финляндии Хаависто назвал Россию "важным соседом". При этом в связи проведением специальной военной операции на Украине и вопросами безопасности в Европе отношения с РФ он назвал "сложными".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 августа 2022 года можно прочитать здесь.