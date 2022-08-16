Минтранс Литвы попросил банки республики "в исключительных случаях" проводить оплату калининградского транзита Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство транспорта Литвы обратилось к банкам республики с просьбой «в исключительных случаях» создавать возможности для оплаты российского транзита в Калининградскую область.

«Министерство транспорта попросило коммерческие банки оценивать обстоятельства и в исключительных случаях создавать возможность для осуществления расчетов, связанных с калининградским транзитом», - приводит агентство ELTA заявление, сделанное в ведомстве.

В сообщении министерства также отмечается, что банки, ассоциация банков республика, а также ответственные организации постоянно ведут консультации по вопросу конкретных случаев, но окончательное решение по поводу проведения платежей зависит не от государственных учреждений.

Напомним, накануне литовский «Шяуляй банк», через который проходили платежи за калининградский транзит, принял решение о прекращении всех операций с Россией в рублях. Ограничение вступило в силу с понедельника, 15 августа. Кроме того, как сообщила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене, расчеты с Россией во всех остальных валютах будут остановлены с 1 сентября 2022 года.