Милонов предложил учредить в России звание «Геройская семья» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Депутат, зампредседателя комитета Государственной думы по вопросам семьи Виталий Милонов предложил учредить в России звание для многодетных семей.

""Геройская семья" или "Многодетная особо уважаемая семья", чтобы подчеркнуть важность воспитания и важность того, что ребенок должен развиваться в полной семье. Все-таки "Отец-герой", "Мать-героиня" — это хорошо, но лучше всего, когда идет разговор о героической семье — это тот идеал, к которому мы должны стремиться", - рассказал он в беседе с Lenta.ru

Милонов также заявил о необходимости призывать россиян стремиться получить это звание. Например, дополнительными льготами и поощрениями на региональном уровне.

Напомним, президент России Владимир Путин учредил звание «мать-героиня», передает ОТР. Его будут удостоены женщины, гражданки России, которые родили и воспитали больше 10 детей. Таким мамам полагается денежная выплата в миллион рублей.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что президент Владимир Путин подписал указ об установлении в России звания «мать-героиня». По ее словам, это "то начало, та новая страница в истории России, которая позволит восстановить гордое звание матери-героини".

До этого российский лидер Владимир Путин подписал новый закон о введении звания «Город трудовой доблести». Соответствующий документ находится на официальном интернет-портале правовой информации. Путин внес проект федзакона в Госдуму еще 14 декабря прошлого года. Закон был принят ГД 20 февраля, а одобрен Совфедом 26 февраля. Так, согласно новому закону, почетное звание увековечит подвиги тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.