Аналитик Юшков допустил рост цен на газ в Европе до 4000 долларов за тысячу кубометров Фото: Архив "КП"

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что цены на газ в Европе могут рекордно вырасти грядущей зимой.

"Это биржевая торговля. Там мы можем увидеть цены за газ и в 3000, и в 4000 долларов. Вопрос только в том, готов ли к этому потребитель. Реальные цены никто не может предсказать, потому что мы не знаем, насколько холодной окажется зима, на сколько снизится потребление", - заявил он в беседе с Lenta.ru

Несмотря на то, что цены на газ уже являются критично высокими, что во время отопительного сезона ситуация окажется еще более сложной, допустил аналитик.

В конце июля опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что цену на газ в Европе в дальнейшем будет определять ряд факторов. В августе она также будет сохраняться на высоком уровне, в районе $2000–2500 за 1 тыс. куб. м.

Ранее российская компания «Газпром» заявила, что цены на газ в Европе зимой могут превысить $4 тыс. за 1 тыс. куб. м., рассказывает RT. По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень $4000 за 1 тыс. куб. м, отметили в компании

Как писал сайт KP.RU, в Европе новый рекорд установила стоимость фьючерсных контрактов на поставку электроэнергии на 2023 год. Отмечалось, что только за последние два месяца цены на поставку в ряде стран увеличились вдвое. Как сообщает Bloomberg, высокий спрос на электроэнергию в Европе, который можно наблюдать на сегодняшний день, объясняется погодными условиями, поскольку жара и засуха вынуждают использовать кондиционеры, потребляющие большое количество энергии.