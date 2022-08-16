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В мире16 августа 2022 15:57

Аналитик Юшков допустил рост цен на газ в Европе до 4000 долларов за тысячу кубометров

Несмотря на то, что цены на газ уже являются критично высокими, аналитик не исключает, что во время отопительного сезона ситуация окажется еще более сложной
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Аналитик Юшков допустил рост цен на газ в Европе до 4000 долларов за тысячу кубометров

Аналитик Юшков допустил рост цен на газ в Европе до 4000 долларов за тысячу кубометров

Фото: Архив "КП"

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что цены на газ в Европе могут рекордно вырасти грядущей зимой.

"Это биржевая торговля. Там мы можем увидеть цены за газ и в 3000, и в 4000 долларов. Вопрос только в том, готов ли к этому потребитель. Реальные цены никто не может предсказать, потому что мы не знаем, насколько холодной окажется зима, на сколько снизится потребление", - заявил он в беседе с Lenta.ru

Несмотря на то, что цены на газ уже являются критично высокими, что во время отопительного сезона ситуация окажется еще более сложной, допустил аналитик.

В конце июля опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что цену на газ в Европе в дальнейшем будет определять ряд факторов. В августе она также будет сохраняться на высоком уровне, в районе $2000–2500 за 1 тыс. куб. м.

Ранее российская компания «Газпром» заявила, что цены на газ в Европе зимой могут превысить $4 тыс. за 1 тыс. куб. м., рассказывает RT. По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень $4000 за 1 тыс. куб. м, отметили в компании

Как писал сайт KP.RU, в Европе новый рекорд установила стоимость фьючерсных контрактов на поставку электроэнергии на 2023 год. Отмечалось, что только за последние два месяца цены на поставку в ряде стран увеличились вдвое. Как сообщает Bloomberg, высокий спрос на электроэнергию в Европе, который можно наблюдать на сегодняшний день, объясняется погодными условиями, поскольку жара и засуха вынуждают использовать кондиционеры, потребляющие большое количество энергии.