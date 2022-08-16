Сухогруз Razoni с украинским зерном прибыл в сирийский порт Тартус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первое судно с зерном, которое покинуло Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки - сухогруз Razoni - прибыл в сирийский порт Тартус, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник и спутниковые данные.

Напомним, 12 августа сервис отслеживания маршрутов MarineTraffic сообщал, что сухогруз Razoni покинул порт Мерсин в Турции и направляется в сторону Египта. После этого агентство Reuter сообщало, что судно приближается к Тартусу.

“Первое судно, вышедшее с Украины в рамках сделки по возобновлению экспорта зерна из страны две недели назад, во вторник пришвартовалось в сирийском Тартусе", - уточняется в сообщении информагентства.

Ранее сообщалось, что работа по "продуктовой сделке" запущена, первое судно с зерном покинет порты Украины в ближайшее время, заявил в интервью катарскому телеканалу al-Jazeera министр обороны Турции Хулуси Акар. Он уточнил, что представители России, Украины, Турции и ООН работают над тем, чтобы вывести его в море.