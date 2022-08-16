В Москве госпитализировали двухлетнюю девочку после обработки средством от вшей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве двухлетняя девочка была экстренно госпитализирована после обработки средством от вшей. Родители обнаружили у дочери паразитов и обработали ей голову специальным препаратом Педикуленом. После этого ребенок уснул, а позднее родители не смогли его разбудить. Перепугавшись, они вызвали «скорую».

Как рассказывает "Пятый канал", в больнице у девочки диагностировали отравление в результате токсического воздействия гликолей, которые, вероятно, входят в состав средства от вшей. Сейчас ребенок помещен в токсикологическое отделение, по факту ЧП проводится проверка.

Ранее врач-терапевт телемедицинского сервиса "Доктис" Ойсана Махмудова заявила, что для того чтобы избежать заражения вшами, необходимо соблюдать личную гигиену, стараться избегать контакта с людьми, которые могут быть заражены (например, сохранять дистанцию с другими пассажирами в транспорте), регулярно принимать душ, передает "Российская газета".

Как рассказывал сайт KP.RU, если вы заметили, хотя бы один из симптомов нужно смочить пряди волос ребенка водой и немного подсушить. Нанесите на них любой кондиционер – он облегчает скольжение гребня. Затем тщательно расчешите шевелюру, чтобы избавиться от спутанных прядей. Расстелите лист бумаги и проведите по волосам малыша частым гребнем, двигаясь от корней вниз. И так 2-3 раза. Осмотрите лист бумаги, если она будет усеяна небольшими полупрозрачными или буро-коричневыми насекомыми, значит, у ребенка педикулез. Подробнее читайте здесь