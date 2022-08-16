Минобороны России предостерегло Воздужные силы Британии от провокаций с самолетом-разведчиком RC-135 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика через территорию РФ, в российском Минобороны поставили задачу ВКС не допустить нарушения границы, сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, который пролегает, в частности, над территорией Российской Федерации. Рассматриваем эту акцию как сознательную провокацию", - отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что британский самолет-разведчик нарушил российскую границу в районе мыса Святой Нос. Как уточнили в Минобороны России, в воздух был поднят истребитель МиГ-31бм. Нарушитель был идентифицирован как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 августа 2022 года можно прочитать здесь.