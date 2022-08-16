The American Conservative: Зеленский перешел границы, призвав США объявить Россию спонсором терроризма

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Отчаянная попытка президента Украины Владимира Зеленского заставить Запад признать Россию страной-спонсором терроризма преследует целью только получение собственной выгоды и не имеет под собой реальных оснований, написал политический обозреватель Даг Бэндоу в публикации для издания The American Conservative.

"До настоящего времени Зеленский безуспешно подталкивал Запад к активному военному вмешательству в украинский кризис. Сейчас он пытается вынудить США объявить Россию страной-спонсором терроризма. Но у его задумки есть только одна проблема: Россия не является страной, спонсирующей терроризм", - написал автор.

Также он добавил, что политические требования Зеленского “перешли всяческие границы суверенного государства”.

Ранее Макрон заявил, что Франция не разделяет призывы Зеленского объявить Россию “спонсором терроризма”.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 августа 2022 года можно прочитать здесь.