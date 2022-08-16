Иммунолог Болибок поддержал возвращение к масочному режиму в учебных заведениях Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Роспотребнадзор дал рекомендации некоторым регионам перейти на масочный режим. Причина в том, что в последние недели в стране отмечается рост заболеваемости коронавирусом. В связи с этим в школах и университетах советуют ввести масочный режим и социальную дистанцию.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок поддерживает ужесточение правил и призывает учителей и студентов вовремя ревакцинироваться перед 1 сентября.

- 97% случаев заражений происходят на расстоянии менее двух метров, только 3% — на расстоянии более двух метров. Поэтому маска достаточно эффективно предохраняет, - отмечает специалист в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что если уровень заболеваемости не начнет снижаться, то необходимо будет ввести социальную дистанцию. Пока 48,6% новых случаев заболевания ковидом приходится на три региона – Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

Иммунолог уверен, что аналогичные средства защиты нужно ввести во всех школах, а также вернуть в привычку дезинфекцию.

- Поможет регулярное проветривание, а еще переход на классную систему. Когда класс находится в одном помещении, - подытожил иммунолог.