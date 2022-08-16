Белоруссия ввела плату за ожидание очереди на границе Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «О системе электронной очереди транспортных средств в пунктах пропуска», согласно которому вводится платное ожидание въезда в пункты пропуска на границе.

«Для повышения эффективности работы системы электронной очереди указом отменяется безвозмездное размещение транспортных средств в зоне ожидания», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Согласно указу транспортные средства будут оплачивать регистрацию в системе электронной очереди при въезде в зону ожидания. Въезд в зону ожидания будет проходить в порядке живой очереди.

Ранее Лукашенко посетил селекционно- семеноводческий комплекс Научно-практического центра Национальной академии наук по земледелию в Смолевичском районе и заявил о необходимости «включить диктатуру» в сельском хозяйстве страны, отметив при этом, что в республике она есть.

Накануне сайт KP.RU рассказывал, куда, как и зачем едут российские туристы через Финляндию и Эстонию после открытия наземных границ. Сообщается, что 7,5 - 8 тысяч человек ежедневно пересекают российско-финскую границу в обоих направлениях после 15 июля, 80% из них - граждане РФ. Трафик примерно такой же, как был до пандемии.