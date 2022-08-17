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В мире16 августа 2022 21:05

Сенатор Кеннеди предложил Байдену новую профессию

Сенатор Кеннеди заявил, что американцы предпочли бы видеть Байдена продавцом телемагазина
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Сенатор Кеннеди предложил Байдену новую профессию

Сенатор Кеннеди предложил Байдену новую профессию

Фото: REUTERS

Сенатор-республиканец Джон Нили Кеннеди заявил, что большинство американцев предпочли бы видеть президента США Джо Байдена в качестве продавца телемагазина, а не главы государства.

"Я думаю, что большинство избирателей в нашей стране считают, что Байдену было бы лучше продавать катетеры на ночном телевидении, чем быть президентом Соединенных Штатов", - сказал он в в эфире телеканала Fox.

Кеннеди также отметил, что у 79-летнего американского лидера очень низкие рейтинги.

Ранее бывший глава горсовета Нью-Йорка, демократ Эндрю Стайн заявил, что президенту Соединенный Штатов Джо Байдену нужно покинуть занимаемый пост, поскольку под его руководством государство оказалась в тяжелой ситуации.

До этого бывший американский президент Дональд Трамп заявлял, что "США движутся в ад". Виной всему, по мнению бывшего президента страны, действия нынешней администрации. Он считает, что действующий глава государства Джо Байден победил на президентских выборах, поскольку они были "мошенническими".