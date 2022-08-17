Сенатор Кеннеди предложил Байдену новую профессию Фото: REUTERS

Сенатор-республиканец Джон Нили Кеннеди заявил, что большинство американцев предпочли бы видеть президента США Джо Байдена в качестве продавца телемагазина, а не главы государства.

"Я думаю, что большинство избирателей в нашей стране считают, что Байдену было бы лучше продавать катетеры на ночном телевидении, чем быть президентом Соединенных Штатов", - сказал он в в эфире телеканала Fox.

Кеннеди также отметил, что у 79-летнего американского лидера очень низкие рейтинги.

Ранее бывший глава горсовета Нью-Йорка, демократ Эндрю Стайн заявил, что президенту Соединенный Штатов Джо Байдену нужно покинуть занимаемый пост, поскольку под его руководством государство оказалась в тяжелой ситуации.

До этого бывший американский президент Дональд Трамп заявлял, что "США движутся в ад". Виной всему, по мнению бывшего президента страны, действия нынешней администрации. Он считает, что действующий глава государства Джо Байден победил на президентских выборах, поскольку они были "мошенническими".