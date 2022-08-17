Страны Евросоюза попросили Турцию объяснить растущую торговлю с Россией Фото: Иван МАКЕЕВ

Страны Евросоюза запросили у Турции сведения об отношениях с Россией на фоне растущего товарооборота между государствами.

"Члены ЕС все больше беспокоятся по поводу всплеска торговли Турции с Россией и ее возможности помочь Москве заменить европейский импорт и экспорт. Некоторые столицы запросили у Анкары информацию о ее отношениях с Кремлем", - говорится в статье газеты Financial Times

Представитель министерства торговли Турции заявил, что изменения в объеме торговли с Россией "незначительные". При этом какие-либо подробности он сообщать не стал.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция будут использовать рубль в основном для расчетов за газ, а позже страны полностью перейдут на национальные валюты в торговле. После встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана предусматривается, что российская валюта будет использоваться в основном для расчетов между двумя странам за использование природного газ, а позже «последует введение турецкой лиры и использование местных валют вместо долларов и евро между двумя странами».

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москве и Анкаре предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества, выделив вопросы энергетики, туризма, а также экспорта зерна в Черном море.