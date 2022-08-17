RuTube оставил возможность скачивать свое приложение для iOS только в России Фото: REUTERS

Российский видеохостинг Rutube после требования компании Apple скрыть из приложения каналы государственных СМИ заблокировал возможность скачивания приложения на iOS для всех стран, кроме России.

"Приложение Rutube для iOS теперь можно скачать только в России. Такое решение было принято, чтобы русскоязычные пользователи сервиса, большая часть которых проживает на территории РФ, могли скачивать приложение Rutube на iPhone", - говорится в официальном Telegram-канале.

Русскоязычные пользователи, которые находятся в других странах, все так же могут смотреть контент Rutube в веб-версии, уточняется в телеграм-канале.

Как ранее писал сайт KP.RU, обострение геополитических событий влияет на самые разные аспекты жизни. К примеру, из-за санкций трудности почувствовали пользователи устройств Apple — ряд приложений был удален из AppStore.

Тем не менее, в современном мире сложно полностью заблокировать какие-то приложения или сервисы. Почти всегда можно найти пути обхода ограничений. "Комсомольская правда" объясняла, как сделать это в случае с App Store.