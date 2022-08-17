Минэкономразвития РФ улучшило прогноз спада инвестиций в основной капитал России до 13,4% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инфляция в России, по оценке Минэкономразвития, в 2022 году составит 13,4%, в 2023 году — 5,5%.

"Пересмотрены в меньшую сторону, опять же существенно, оценки по инфляции — если по состоянию на март месяц оценки составляли 17,5%, то сейчас они снижены до 13,4% на конец года, декабрь к декабрю", - приводит РИА Новости слова федерального чиновника, знакомого с ходом обсуждения проекта прогноза министерства на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

По его словам, обсуждаемая редакция прогноза предполагает, что до конца года дефляция закончится.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль, со второй половины мая 2022 года рост цен остановился и сейчас инфляция на нулевой отметке, но нужно следить за положением дел.

По словам российского лидера, в этой ситуации есть и плюсы, и минусы. Поэтому правительству необходимо самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать при необходимости своевременные решения.