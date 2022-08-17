Глава парламента Крыма Константинов заявил об активизации агентуры Киева Фото: REUTERS

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что агентура киевского режима в Крыму получила сигнал активизироваться.

"Детально обстоятельства джанкойского происшествия выяснит следствие, но очевидно уже сейчас: агентура террористического киевского режима получила сигнал активизироваться, а поскольку на большие дела она не способна, пакостят по-мелкому. Хорошо бы на будущее лишить их возможности даже на такие мелкие пакости", - написал он в своем Telegram-канале.

Константинов считает, что киевские власти могут использовать Крым для расширения географии своих преступлений в обмен на возможность получить новую помощь Запада, которую можно "успешно реализовать, конвертировать в новые суммы на своих счетах"

Напомним, в Крыму произошла детонация боеприпасов на военном складе в Джанкойском районе - у самой границы с Херсонской областью. Минобороны РФ сообщило, что пожар в части произошел из-за диверсии: «Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии», - говорится в сообщении ведомства

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.