Кардиолог Минздрава Бойцов заявил, что коронавирус провоцирует развитие инсульта или инфаркта Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный внештатный кардиолог Минздрава России по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, академик РАН Сергей Бойцов сообщил, что коронавирусная инфекция может провоцировать инсульты, инфаркты или заболевания сердца.

"Инфекционные заболевания провоцируют воспалительные процессы в сосудах и, например, то, что касается атеротромботических состояний, а именно: инсульты, инфаркты или заболевания сердца, связанные с воспалением, миокардиты или нарушения сердечного ритма в значительной степени обусловлены инфекцией",- приводит его слова РИА Новости.

По словам специалиста, лучшая профилактика подобных осложнений - это вакцинация.

Насколько велика вероятность, что коронавирус может спровоцировать инсульт спустя время после выздоровления? В какие сроки риски самые высокие? Как часто настигают сосудистые катастрофы переболевших COVID-19? Что делать после перенесенной инфекции для снижения угрозы инсульта? На самые важные вопросы kp.ru ответил авторитетный эксперт.

Как писал сайт KP.RU, в исследовании, проведенном учеными в Нидерландах и опубликованном в медицинском журнале the Lancet, приняли участие 76 422 человека. Были и те, кто перенес заболевание коронавирусной инфекцией первой волны, варианта «альфа» (B.1.1.7) или еще более раннего уханьского варианта, и контрольная группа. Выяснилось, что женщины страдают постковидом ярче и дольше мужчин. Этому феномену предложено несколько объяснений.