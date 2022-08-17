В МИД РФ назвали вбросом статью WSJ о воровстве энергии с Запорожской АЭС Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство иностранных дел России, комментируя статью газеты The Wall Street Journal о том, что Россия якобы ворует электроэнергию с Запорожской АЭС, заявило, что это является очередным вбросом.

"Фантастическое заключение — такая «экспроприация» со стороны России будет дополнительно дестабилизировать ситуацию на энергорынках", - говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Дипломаты отметили, что достаточно беглого ознакомления со статьёй, чтобы «констатировать полную деградацию причинно-следственных связей в изложении авторов издания».

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, 12 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совбеза ООН заявила, что вызывает вопросы позиция генсека организации Антониу Гутерриша. В частности, Захарова отметила, что глава ООН или не может признать реальность, или не хочет этого делать — чем иначе объяснить проявленное им «безволие, граничащее с попустительством украинским атакам на ЗАЭС». В тот же день замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, реагируя на обвинения в наш адрес по поводу кризиса вокруг АЭС, пишет, что «это очевидная брехня, даже ООН не верит, никто бредовую украинскую версию, по сути, не поддержал».