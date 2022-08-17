Глава Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ вернуть бывшие земли у польских границ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Национального банка Польши Адам Глапинский заявил ,что Германия хочет "тем или иным образом вернуть" бывшие земли в пределах польских границ.

"Если раньше речь шла о слиянии германских государств или поглощении ГДР, то есть бывшей советской оккупационной зоны, то с момента выполнения этой задачи — о возвращении в той или иной форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ", - сказал он в интервью Gazeta Polska.

Глава польского Нацбанка считает, что Берлин также планирует "подчинить себе" пояс стран между Германией и Россией.

Как ранее писал сайт KP.RU, посол Польши в Германии Анджей Пшилебский призвал немцев к необходимости выплаты за оккупацию.Правящая национально-консервативная партия в последние годы активно поднимает вопрос о возмещении ущерба, нанесенного во время войны фашисткой Германией. В 2017 году даже была создана парламентская комиссия, которая должна оценить объем возможных требований. Правительство ФРГ решительно отклоняет все переговоры о выплате репараций. В Германии считают, что вопросы решены подписанными и действующими договорами