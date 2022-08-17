Аналитик Васильев рассказал о трех сценариях грядущего глобального кризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финансовый аналитик Михаил Васильев заявил, что что уществует вероятность того, что Россия в следующем году столкнётся со всеми подготовленными Центробанком РФ сценариями макроэкономического развития в 2022–2025 годах: базовым, "ускоренной адаптацией" и "глобальным кризисом".

"Во-первых, мы ожидаем наступления глобальной рецессии в 2023 году. Энергетический и продовольственный кризисы, рекордная глобальная инфляция и падение доходов населения, самое быстрое за 20 лет ужесточение ДКП мировыми центробанками, геополитические противоречия, новые волны пандемии — все эти факторы ведут к быстрому ухудшению экономических условий в мире", — сказал он в беседе с "Праймом".

Васильев отметил, что кризис связан в основном с геополитической ситуацией. Васильев полагает, что Россия лучше других справится с мировым кризисом, который также слабо отразится на странах Азии.

Кстати, как ранее рассказывал сайт KP.RU, в Европе - беда, последствия которой могут превзойти потери от пандемии. Жесточайшая засуха, какой не было пятьсот лет, а некоторые ученые говорят и о тысяче, поразила практически все европейские страны. Убытки уже исчисляются сотнями миллиардов евро, и их подсчет только начался. Во Франции рекордная жара может уничтожить урожай подсолнечника и фруктов, под угрозой виноградники. Фермерам нечем поливать выжженные зноем поля. Власти в разных европейских странах вводят жесткие ограничения на потребление воды: никаких шлангов для полива огородов, мыть машины запрещено, о бассейнах - забыть…