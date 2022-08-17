Япония в июле 2022 года возобновила импорт нефти из России Фото: Shutterstock

Япония в июле 2022 года вновь стала импортировать нефть из России. При этом ее объем сократился на 65 процентов по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные японского министерства финансов.

Известно, что объем импорта российской нефти сократился по сравнению с июлем 2021 года на 65,4 процента. Кроме этого, за этот период зафиксировано снижение объема импорта сжиженного природного газа на 26,1 процента.

Как ранее писал сайт kp.ru, Фумио Кисида сообщил о планах стран G7 снизить цены на нефть из России в два раза. По его словам, ожидается, что потолок цены на нефть из РФ будет установлен на уровне в половину от ее нынешней цены.

Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявил, что идея стран "Большой семерки" (G7) по введению лимита цен на российскую нефть приведет к дисбалансу на рынке и ударит по самим же инициаторам такой меры.

По его словам, "это очередная попытка вмешательства в рыночные механизмы, которая может приводить только к дисбалансу рынка, дефициту энергоресурсов, что, в свою очередь, приведет к росту цены".