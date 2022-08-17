В Госдуме предложили разблокировать Instagram* Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин обратился в Генпрокуратуру с просьбой повторно проверить Instagram* на предмет нарушений российского законодательства, пишет "Коммерсантъ".

В случае устранения соцсетью нарушений депутат просит снять блокировку. Он объяснил свою просьбу «интересами российского малого бизнеса».

При этом гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян, даже в случае положительного решения Генпрокуратуры Instagram* вряд ли станет доступен, так как компания еще в 2021 году должна была открыть представительство в России и удалять запрещенную информацию

Напомним, доступ к социальной сети Instagram* был ограничен на территории Российской Федерации. Как сообщает Роскомнадзор, доступ к принадлежащей компании Meta Platforms* социальной сети Instagram* был ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры РФ из-за призывов к насилию в отношении россиян. Все началось с того, что руководство Facebook* и Instagram* временно разрешило пользователям публиковать призывы к насилию в отношении российских граждан. Позже Тверской суд Москвы признал Facebook* и Instagram* - социальными сетями, которые занимаются экстремистской деятельностью.

* -запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена