NYT: США, Канада, страны Евросоюза и Украина призвали присвоить алмазам из России статус "конфликтных"

США, ЕС и Канада призывают присвоить российским алмазам статус "кровавых" из-за ситуации на Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой на письмо представителя американского госдепа Джорджа Каджати, адресованное председателю Кимберлийского процесса.

По данным издания, некоторые страны уже запретили импорт российских необработанных алмазов, однако бриллианты из России все равно попадают на Запад.

Попытки правительств западных стран присвоить алмазам из РФ статус "кровавых" являются "политической демагогией", заявили газете в пресс-службе российского Минфина.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, 11 марта 2022 года Джо Байден заявил, что помимо нефти, газа и угля США также намерены отказаться от импорта российских алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из-за ситуации на Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.