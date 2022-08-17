Nature Food: Австралия и Аргентина защищены лучше всех в случае ядерной угрозы Фото: Shutterstock

Ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси по итогам исследования пришли к выводу, что в случае гипотетической ядерной войны Австралия и Аргентина лучше всех справятся с ее последствиями. Специалисты также отметили, что в случае полномасштабной атомной войны между Россией и США могут погибнуть более пяти миллиардов людей, а планету накроет ядерная зима.

Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинское руководство планирует разрушить Крымский мост. Он назвал транспортную артерию, соединяющую полуостров с остальной частью России, "незаконной" и заявил о большом военном значении переправы. При этом он не уточнил, каким образом украинская армия может попробовать атаковать Крымский мост.

Украинское руководство третий месяц трубит о контрнаступлении на юге, игнорируя урок Курской битвы, пишет Уильям Линд в статье для журнала American Conservative. По его мнению, власти в Киеве напрасно оповестили мир о своих планах, чем снизили шансы на успех операции.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости продолжения диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. По его мнению, мировым лидерам необходимо поддерживать контакты с Путиным и общаться с ним.

Чешский писатель Йозеф Буска выразил мнение, что к власти в странах ЕС могут прийти пророссийские политики в случае изменения общественного мнения о конфликте на Украине. Автор публикации считает, что "самая важная битва" за Украину развернется зимой в домах, на улицах и площадях по всей Европе.

Президент России Владимир Путин выступил на форуме «Армия-2022» с «пугающим предупреждением» западным странам, указав на то, что страна предоставит оружие своим союзникам, пишет Мэтью Дули в статье для издания Daily Express.

Отчаянная попытка президента Украины Владимира Зеленского заставить Запад признать Россию страной-спонсором терроризма преследует целью только получение собственной выгоды и не имеет под собой реальных оснований, написал политический обозреватель Даг Бэндоу в публикации для издания The American Conservative.