Илон Маск назвал шуткой сообщение о планах купить "Манчестер Юнайтед"

Илон Маск Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал свое же сообщение о намерении купить английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", который принадлежит другому гражданину Соединенных Штатов – Малколму Глазнеру. Об этом сообщает "КП-Спорт".

"Это давняя шутка в Twitter. Я не покупаю никаких спортивных команд", - констатировал владелец компаний SpaceX и Tesla.

Как ранее писал сайт kp.ru, компания Twitter намерена через суд заставить миллиардера Илона Маска купить ее. Об этом заявил председатель совета директоров компании Брет Тэйлор.

Напомним, Илон Маск намеревался купить социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. Эту информацию подтвердили в компании Twitter.

После этого Маск заявил о приостановке сделки по приобретению социальной сети Twitter до проверки данных по числу фейковых аккаунтов в соцсети.

Затем Илон Маск расторг сделку по покупке Twitter. Сообщалось, что адвокат миллиардера Майк Ринглер направил главному юристу компании Twitter от имени Маска письмо о намерении расторгнуть сделку.

Причиной названо то, что "Twitter не выполнил свои договорные обязательства". Ринглер заявил, что компания не смогла или не захотела предоставить запрошенную Маском информацию о количестве спам-аккаунтов в социальной сети.