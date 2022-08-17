Чешский экономист предрек Германии "позорный" запуск "Северного потока — 2"

В Чехии полагают, что Германии все-таки придется запустить "Северный поток - 2" Фото: REUTERS

Германии придется выбирать между распределением энергии или "позорным" запуском "Северного потока – 2" из-за сильного энергетического кризиса. Такое мнение выразил главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда в публикации для чешской газеты Lidovky.

Специалист уточнил, что положение ФРГ усугубляется засухой в Европе и снижением уровня воды в Рейне, что препятствует судоходству и поставкам угля в страну.

"Это значительно повышает вероятность того, что осенью или зимой Германия окажется в еще более тяжелом положении, и, возможно, ей придется пойти на распределение энергии или позорный запуск газопровода "Северный поток — 2", - заключил Кованда.

Одной из основных причин усилившейся зависимости Берлина от поставок российского газа экономист назвал так называемый "энергопереход", который проводили немецкие политики под давлением экоактивистов. По словам Кованды, попытка ФРГ перейти на экологичные виды энергии закончилась провалом.

Как ранее писал сайт KP.RU, обозреватель Николаус Блом попросил власти ФРГ запустить российский газопровод "Северный поток-2", поскольку отказ от него не приносит пользы Берлину, а запуск проекта, по мнению Блома, "расстроит планы" президента России Владимира Путина.

Напомним, политики в Германии призывают правительство страны дать разрешение на запуск газопровода "Северный поток – 2", поскольку опасаются, что отказ от проекта может спровоцировать энергетический кризис и, как следствие, массовые протесты.