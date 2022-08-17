Детей-сирот предложили наделить правом на наследство опекуна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой наделить детей под опекой правом наследования.

В настоящий момент законодательство выделяет семь очередей наследования по степени родства. В шестой очереди, при отсутствии предыдущих, право возникает у двоюродных племянников и племянниц, в седьмой — у пасынков, падчериц, мачех и отчимов.

Исходя из этого следует, что родственники, общение с которыми могло не поддерживаться из-за дальности родства, имеют большие права чем ребенок, который рос под опекой. Человек занимался его воспитанием на протяжении многих лет: учил, обувал, одевал, у них сложились семейные отношения «родитель — ребенок». Но права на наследование он не имеет.

В связи с этим политолог направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с просьбой рассмотреть проблему и внести изменения в Гражданский кодекс и другие нормативные акты.

- Что включить несовершеннолетних детей, которые находились под опекой не менее трех лет, в одну из очередей наследования по закону, - цитирует RT текст обращения.

Юрист, основатель и CEO консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко подтвердил, что если ребенок просто взят в опеку из детского дома и жил у опекунов, то у него нет прав наследования, в отличие от тех, кто был усыновлен или удочерен.

В августе в России вступил в силу закон, дающий наследникам право оспаривать отцовство в суде. Теперь правом оспаривания отцовства наделяется наследник лица, записанного в качестве отца ребенка. При этом требование подлежит удовлетворению в случае, если запись об отце была произведена на основании подложных документов, пишет газета "Известия".

Существует перечень документов, которые лучше никогда не терять и очень бережно хранить — только так можно облегчить себе жизнь. Следует обратить особое внимание договорам, чекам и актам, сообщает Пятый канал.